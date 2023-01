Sulailmad sütitavad Rasva-Antsusid laulma

Hommikul katab muru õrn lumekiht, kuid õhtuks on paljas maa – selliselt on paistnud viimasel nädalal mitu päeva. Vahepeal oli vihma ja sooja järel sulavett jälle nii palju, et rohu- ja põllumaad suisa lirtsusid. Näib, et muttidelgi on mõni käik üle ujutatud. Ühel õhtul suisa purskas mutikäigust vett, kui jalaga murumättale astusin. Ise ootan ma veel korralikke talvepäevi, aga midagi on juba teistmoodi, mistõttu enam niisugusst tunnet pole kui veel kuu–kahe eest.