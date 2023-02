Usutlus ⟩ Eesti üldsust raputanud alaealised peksjad saavad nüüd karistada või mõjutada

Umbes kolm kuud on möödas sellest, kui kaks jõhkrat peksmist Pärnumaal kogu Eesti rahva tagajalgele ajasid. Ühismeedias levisid sügisel kulutulena videod sellest, kuidas tüdrukud peksid ja alandasid Pärnus rühmaviisil ja julmalt omaealist tütarlast, poisid taustal ässitamas. Vaata et samal ajal jõudis niisama kiiresti eestimaalaste teadvusse sissetung korterisse Tori vallas, kus tüdruk omas kodus rängalt läbi peksti.

Kohtueelne uurimine on lõpule viidud, selles asjas oli kolm kahtlustatavat, ühe tüdruku suhtes olen mina prokurörina menetluse lõpetanud, menetlusseadustiku 201. paragrahvi alusel. See tähendab, et alaealine on teo toime pannud, aga prokurör ei pidanud vajalikuks teda kohtusse saata, vaid määras talle ise mõjutusvahendi. Ülejäänud kahe tüdrukuga oleme sõlminud kokkuleppe. Ühe tüdruku kokkulepe tuleb [kohtus] läbivaatamisele selle nädala neljapäeval ja teise oma järgmise nädala teisipäeval.