Valimissaade ⟩ Parempoolsed: Aitab küll tigedatest vanameestest

Ma usun kindlasti sedagi, et kultuuri peab toetama sõltumata sellest, milline on erakond või maailmavaade. Kultuur on paraku alati olnud säärases seisus, et vajab subsiidiume. Usun, et selline toetamine on sihtotstarbeliselt vajalik.

Tõite juba teemana sisse Pärnu. Milline on regionaalpoliitika õhukeses riigis?

Tölp: Kui võtta praegused suunad, mis meil Pärnus on, siis on palju räägitud valglinnastumisest. See tähendab, et inimesed elavad linna kõrval äärealadel. Kus elukeskkonda võetakse juurde põllumaade arvelt. Viimased seireuuringud näitavad, et Pärnu linna pole neist just paljud naasmas.

Kose: Pärnu ja ma arvan, et tegelikult ka suur osa Pärnu maakonnast on suhteliselt heal positsioonil. Kui me vaatame siin ajaperspektiivi seitse aastat edasi, siis on siin tegelikult kõik eeldused arenguks loodud.

Räägite raudteest?

Kose: See on kindlasti üks põhjusi, kuid mitte ainus. Pärnu asub võimalikus majanduskoridoris Tallinna ja Riia vahel. Sel on oma väärtus. Tegemist on võib-olla kõige ägedama kuurortlinnaga ja väga suurepärase elukeskkonnaga. Selle juurde veel kiired ühendused ja kõik muu, mis siia saabub. Kui neid asju õigesti ära kasutada, on mitte ainult võimalik, vaid reaalne, et Pärnu kasvab. Neid näiteid on mujalt ilmast võtta. Aga ise tuleb selleks palju tööd ära teha.

Avatud maailmavaade võiks lõpuks ka riigikogus hakata välja paistma. Kaarel Kose