Pärnu Vaprus tugevdab tagaliini kogenud kaitsjaga

“Mul on hea meel liituda Pärnu Vaprusega. Pärnu on alati mänginud väga hingestatult ja usun, et sulandun siia seltskonda ilusasti. Fännide toetus on klubil olnud minu silmis alati tohutu, seega ma ei jõua ära oodata meie esimest kodumängu,” avaldas 24aastane kaitsja oma mõtteid klubivahetuse kohta Vapruse sotsiaalmeedia vahendusel.