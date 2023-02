Vaprus hankis Narvast teisegi kaitsja

“Hea meel, et saime Pärnuga kokkuleppele ja saan uuel aastal selga tõmmata kollase mängusärgi. Ootan huviga koostööd treenerite tiimiga ja uute meeskonnakaaslastega ning proovin anda enda kogemusi ja teadmisi klubile edasi,” vahendas Vaprus vastse täienduse mõtteid oma somelehel. “Teen kõik selleks, et Pärnu fännidel, kelle olulisus klubile on suur, oleks sel aastal rõõmustamiseks rohkem põhjust ja loodetavasti suudame meeskonnaga tribüünide täituvust veel suurendada!”