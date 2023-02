Pärnu loomade varjupaiga ehitamise juttude algusest kopa maasse löömiseni kulus aastaid – kokkulepete ja raha leidmine kulges üle kivide ja kändude. Praeguseks on oktoobris alanud ehitusel jõutud sinnamaale, et maa-alused torustikud on paigas. Vundamenditöid kavandades aga ilmnes, et projekt tuleb ümber kirjutada.