Valimissaade ⟩ Eesti 200: Peame usaldama ettevõtjaid

Ma arvan, et selle riigikogu koosseisust kui mitte pool, siis kolmandik peaks kindlasti vahetuma. Peeter Tali.

Kadri Tali, kas on võimalik midagi konkreetset esile tuua: kes on need ignorantsed ametnikud ja milles seisnevad need tohutud juhtimisvead?

Kadri Tali: Teiste mahategemine on muidugi kole lihtne. Lähen korraks selle teemaga veidi tagasi. Hästi palju on poiitloosungeid, et “meie oskame, meie teeme ja teised on lollid”.

Teil endalgi on samamoodi.

Kadri Tali: Ma täitsa usun seda. Seepärast ma tahangi öelda, et tihti räägitakse, et pikk plaan ja pikk plaan. Niimoodi on väga kerge eeter täis rääkida. Muusikas on hea termin, et paus kannab. Kuid sul ei ole midagi öelda, siis ei ütle.

Pika plaani mõte on see, et kui sa täna investeerid, on see siis haridus, kultuur, ja ütled, et nädala lõpuks midagi sünnib, on see inimeste heidutamine. Pead ütlema, kuhu see investeering viib.

Peeter Tali: Tooks paar konkreetset näidet. Küll mitte hea meelega, tegelikult peaks hoopis nutma. Kultuuris on raha vähe, kultuuriinimestel, loojatel ei lähe väga hästi, kuid samal ajal maksab kultuuriministeerium oma töötajatele keskmiselt 2500 eurot preemiat. See on ignorantsus.