Reisimine on muutunud kallimaks, ent rännuhuvilisi jagub

“Hoolimata kütusehindadest tingitud üleüldisest hinnatõusust pole reiside nõudlus kannatada saanud ja huvi puhkusereiside järele püsib hea,” avaldas Riisberg. Ta tunnistas, et reiside hinnad on küll tõusnud, aga enamasti on see jäänud tublisti alla Eesti keskmisele inflatsioonimäärale.