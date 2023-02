Zooli omanik on kohvikus varakult kohal, et teha päevaks ettevalmistusi. Toimetamist saadab vali muusika, mis kostab vinüülimängijast. Vinüülid mängivad kohvikus iga päev. Meedla märgib, et vastandub sellega ühe kiirsöögikoha reklaamile, kus vihjatakse, nagu oleks vanamoeliste asjade aeg läbi.