Nädalast jäi kõlama ⟩ Vaataks rahanumbrist kaugemale

Meeleavaldusel käidi välja mõte, et bussijuhtide palga­nõuded võiksid olla sisse kirjutatud juba riigihangetesse, millega leitakse vedajad. Kütus ja veerem on kõigil pakkujatel enam-vähem sama hinnaga, erinevus pakkumustes saab tulla suuresti töötajate kohtlemise pealt. Kohaliku omavalitsuse kui vastutustundliku tellija mõte on väärt idee ja seda tasuks kaaluda mitme teisegi teenuse sisseostmisel.