Galerii ⟩ Aleksei Jastrebov: Minust on tehtud suur kunstnik!

“Kui jalutada Pärnu tänavatel ja küsida kohalikelt elanikelt, milliseid Pärnu kunstnikke nad teavad, on üks esimesi nimetatuid Aleksei Jastrebov. Väga paljude pärnakate kodust leiab tema realistlikke maastiku- ja lillemaale. Ta on ilmselt kõige produktiivsem kunstnik Pärnus, kes on loonud üle 3000 teose,” kõlab galeristi tutvustav tekst kunstniku kohta.

“Põhiliselt on siin pildid Pärnust ja Pärnumaast, aga ka Venemaast, Pihkvast, Saaremaast ja Iklast,” teatab pooleldi tšuvašš, pooleldi tšetšeen Aleksei kätega vehkides mind oma 1994. aastal maalitud Angla tuulikuid kujutava töö ette vedades. See on tema sõnutsi pilt segastest aegadest, mis on kujutatud pärast vihma, kui pilvede vahelt piilub päike ja viis tuulikut on kui tunnistajad minevikust.