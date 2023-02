Arvustus ⟩ Terav pliiats ajaloo hammasrataste vahel

Võib-olla on see imetlus pärit lapsepõlvest, mil tädil-onul külas käies võisin tundide kaupa sirvida pildiraamatuid, mille kaanel nimed Herluf Bidstrup, Jean Effel ja Gori. See joonistatud maailm oli ühtaegu naljakas ja veider, küllap toonasele tüdrukutirtsule kohati arusaamatugi, aga ometi nii kütkestav … Ja nüüd äkki on noored eesti mehed teinud filmi ammu unustatud karikaturistist Gorist, puhunud maha tolmu tema tuhandetelt karikatuuridelt ja need lausa elama pannud.