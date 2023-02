Tembutanud pidutsejale otsa sõitnud politseinik sattus kohtupinki

Läinud reedel tunnistas teo toimepanija kohtusaalis, et tegu oli rumala naljaga. Enne mootorikaanele kalpsamist ei teadnud ta, et politseiautos on keegi sees. “Nägin, kui nad tegid uksed lahti,” teatas ta. Prokuröri pärimisele, miks ta ära jooksis, ei osanud putku pannu selget põhjendust anda. “Ei tea, tol hetkel oli selline reaktsioon,” kostis ta.