Kolumn ⟩ Presidendi sümpaatne valik

Silma paistab seegi, et president on järjekindel vaimse tervise valdkonnas eestkõnelemisel. Juba ametisse astudes ja oma esimeses vabariigi aastapäeva kõnes tõi välja selle teema tähtsuse. Ta on märkinud, et see on üks valdkondi, kus on võimalik inimeste heaolu üsna väikeste pingutustega paremaks muuta. Ja et kui me ei oska ennast hoida, on oht meie inimeste potentsiaal lihtsalt raisku lasta ja seda me väikese riigina endale lubada ei saa