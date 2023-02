Järelvaadatav ⟩ Pärnumaalt riigikokku pürgijad pidasid maha debati väärikate silmade all

Järgmisel nädalal peetakse Pärnu keskraamatukogu suures saalis valimisdebatti hariduse, noortevaldkonna ja kodanikuühiskonna teemadel. Selle korraldaja on Pärnu linna noortekogu. Osalemist on kinnitanud enamik Pärnumaal kandideerivaid erakondi, kutse on saadetud kõigile.