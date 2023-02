Meie suurim metsamaastikke asustav vareslane ronk on juba mitu nädalat pulmalende sooritanud ja üha agaramalt konkurente peletanud. Viimasel ajal olen taas tundnud, et rongad on justkui pea kaotanud ja tihti mulle üpris lähedale lennanud. Kuigi olen kord kohanud enda ümber tiibade vuhinal lendamas suisa kuut paari korraga, on praegu kodukandis ühekorraga näha vaid mõnd rongapaari. Kui aga kusagil peaks vedelema lõpnud metskits, on taevas kaarnaliiklus tihedam.