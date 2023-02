Teatrijuht: Kui masin annab välja toodet, mida vaja pole, on see masin katki

Sellegipoolest tuleb mittetöötav mudel korda teha, tõdeb Roland Leesment, kes peale Endla teatri juhtimise kuulub Eesti etendusasutuste liidu juhatusse (liidu esimees on Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar).

Tõite teatrite uue rahastamismudeli kohta võrdluse, et kui masin annab välja toodet, mida vaja ei ole, on see masin katki. Mida tuleks teha, et masin tööle hakkaks ja toodaks seda, mida tarvis läheb?

Etendusasutuste seaduse muutmine on võtnud aastaid ja oleme kultuuriministeeriumiga koos osalenud selles protsessis. Sõlmkoht on kogu aeg olnud rahastamise alused. Teatrite soov on olnud muuta need selgeks, arusaadavaks ja läbipaistvaks. Eri töörühmade koostöös saidki see seadus ja sellega koos toimiv määrus kuju ja jõustusid 2022. aasta lõpus.