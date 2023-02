Galerii ⟩ 750 last valmistus Mai koolis noorte tantsupeoks

Pererühmades tantsivad kõrvuti 1.–4. klassi lapsed ja täiskasvanute paarid – eriti tore, kui need on laste endi emad-isad ja sageli nii ongi.

Ulla Helin-Mengel tõdes, et seekordne noortepeo ettevalmistus on selles mõttes eriline, et tal tuli olla kolmes rollis korraga: liigijuhina, kolme tantsurühma juhendajana ja ka emana, sest 2.–3. klassi rühmas, mille liigijuht ta on, tantsib esimest korda tema enda tütar. Nagu ka Ingrid Jasminil, kes on 5.–6. klassi liigijuht.