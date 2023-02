Valimissaade ⟩ Toomas Kivimägi ja Annely Akkermann: Oma nimekirjaga paneme pikalt kõigile ära

Eelmise valimissaate lõpus osatasid teie konkurendid, et enne valimisi räägite ikka neljarealise Via Baltica ja Rail Balticu ehitusest. Aga miks need juba valmis ei ole?

Akkermann: Mis puudutab aga tee-ehitust, siis selle aasta eelarves on investeeringurahast, mis ei ole kaitseinvesteeringud, lõviosa Via Baltica investeeringud. Helistasin just transpordiametisse, et saada täpne vastus ühe bussijuhi Pärnu-Jaagupis esitatud küsimusele, et kaua peab seal ootama vasakpööret.

Praeguste plaanide kohaselt algab seal 2024. aastal ehitus ja kaks, äärmisel juhul kolm hooaega ja siis peaks olema valmis. Seega, 2026. või 2027. aastal on neljarealine lõik Libatse ja Pärnu-Jaagupi suunal valmis.

Et saavutada mingisugune mõju riiklike otsuste ülem peab olema ikkagi teist või kolmandat korda riigikogu koosseisus. Tekivad suhted, usaldus, sinu sõna ja ettepanekuid võetakse tõsiselt ja need leiavad toetust.

Kui me eelmine kord valituks osutusime, kutsus Toomas (Kivimägi, toim) meid Jüri Jaansoniga restorani, pani pudeli veini lauale ja ütles, et lepime nüüd kokku, mida me fokusseerime. Need olid Via Baltica ja Pärnu sild. Need on eelarves ja ega nad sealt enam välja kuku.

