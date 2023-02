Vanemlusnõustaja: Tihti ootame lastelt käitumist, mida me isegi täiskasvanuna ei suuda

Vaimse tervise olulisusest räägitakse aina enam. Meelega ei taha keegi oma kalleimat varandust “katki teha”, et too hakkaks aastaid hiljem psühholoogide ­uksi kulutama. Niisiis tunnevad emad-isad huvi, kuidas nende kasvatusvõtted lapse hingele ­mõjuvad, sest keelamata ja piire seadmata läbi ei aja.

Oma lapsepõlvest mäletan, et pidin kallistama-musitama vanaema-vanaisa, keda ma polnud ehk paar–kolm kuud näinud ja kes ei tekitanud minus seda tunnet, et jah, ma tõesti tahaks seda teha. Kui keegi ütleks täiskasvanule, et mine kallista nüüd seda meest seal, keda sa ei taha kallistada-musitada ega isegi puudutada, siis täiskasvanul on õigus keelduda ja see on aktsepteeritav.