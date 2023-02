Vambola Paavo ⟩ Avameelselt Eesti kaubandusest

Täna põrkuvad ostja ja kaupmehe huvid reljeefsemalt. Üks tahab taskukohast, teine on huvitatud teenimisest. Kaupmehe käitumine on mõistetav: kui segmendis on selleks võimalus, siis peab olema rumal, kui olukorda ära ei kasuta.

Ja on sel kokkuvõttes mõtetki, kui piima saab mõne sendi ja liha paarkümend senti odavamalt. Autoomanikul lisandub poeturismile veel kütusekulu, mis on varasemast kallim. Lihtsam variant oleks, kui poeketid teeksid rohkem sooduspakkumisi ja hakkaksid pakkuma kliendikaardi omanikele ostude pealt suuremat boonust. Praegu on see naeruväärne üks protsent.