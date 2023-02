Kandela Õun ⟩ Kus on ülikooliga linnas peidus tudengid?

Samal ajal kostab – erinevalt eelmainitud staatusest – vahel kolledžini ütlemisi, et “teil pole sobivaid erialasid”, või “üliõpilased ei paista linnapildis silma“ või lausa, et “Pärnus puudub ülikooliharidus”.

Hmm, kus need tudengid siis on ja millega tegelevad?

Jättes kõrvale sotsiaalteaduste valdkonna erialade vajalikkuse ja fakti, et tudengite arv on hoolimata keerulistest aegadest tõusuteel, keskendun enda erialaga seotud seisukohale, miks eeltoodud väited kolledži vaatenurgast paremal juhul nõutust tekitavad. Nimelt eiravad need kõige olulisemat: ülikoolidiplomini jõudmiseks tehtud lõputöödega seotud suurt tööd, mis on muuhulgas väga selgelt ka Pärnu ja Pärnumaaga seotud.