Linnaorkester ja rahvusmeeskoor tähistavad kontserdiga ikoonilise helilooja juubelit

Bryarsi esimesed suuremad kompositsioonid olid “The Sinking of Titanic” (1969) ja “Jesus’ Blood Never Failed Me Yet” (1971). Mõlemad teosed said ülimenukaiks 1990. aastatel välja antud albumeil. Bryarsil on eriline side tantsuteatri ja visuaalsete kunstidega. Ta on kirjutanud hulga muusikat teatrile, tantsuetendustele, kunstisündmustele ning kolm täispikka ooperit.