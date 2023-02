Mark Soosaar: Mati on meiega, kuni elavad tema filmid

Mati-Jüri Põldre (1936–2023) oli siiani Eesti filmikunsti elav klassik, nüüd on ta surematu klassik. Ta elab edasi oma linateostes kõrvuti Artur Rinne, Raimond Valgre, Georg Otsa, Colas Breugnoniga. Ta elab edasi oma Eesti Vabariigi taassündi peegeldavas dokis “Kas oskame hoida ühte?”. Kaamera käes, rõõmupisar silmas, jookseb ta koos noortega sinimustvalgete lippude lehvides 1988. aasta öölaulupeole. Mati silm on terane, sõnad prohvetlikud. Ta ütleb nii mõnegi tollase rahvajuhi kohta, et ajalooteoreetikutena tublid, kuid võim on vastunäidustatud ...