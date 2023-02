Kolm Pärnu Postimehe kujundust nomineeriti parimate sekka

Veel on nominendid Valdek Alber, kes kujundas Hiiu Lehes uudise “Hirmuste külas on nüüd üks maja pime”, ja kahe uudise kujundusega Virumaa Teataja disainer Toomas Erapart: “Hambaravihüvitist kasutab aastas iga viies läänevirumaalane” ja “Minu inimesed – meie, virulased”.

5. veebruaril ilmus Pärnu Postimehes lugu “Laste seksuaalse väärkohtlemise eesriie on läbipaistev, see toimub igaühe silme all”.

Maakonnalehtede avatud rühmas on Talpas-Taltsepp nomineeritud kahe tööga. Need on tehtud loole “Laste seksuaalse väärkohtlemise eesriie on läbipaistev, see toimub igaühe silme all” (5. veebruar) ja “Terapeut teab: riskinoortel on lootust ja nende muredele leidub rohtu” (3. september).