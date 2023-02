Parteilased mehitavad valimistel kolmandiku Pärnu jaoskonnakomisjonidest

Kõige enam esindajad esitas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kellel on üks esindaja kõigis jaoskonnakomisjonides. Kuus esindajat on Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal, viis Keskerakonnal ja Reformierakonnal. Isamaal on jaoskonnakomisjonides kaks esindajat.