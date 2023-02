Valimissaade ⟩ Andres Metsoja ja Ene Täht: Peredesse tuleb rohkem investeerida

Pealegi, kui on sellised suured taristuprojektid käigus, tuleb saada jalg ukse vahele, et ka näiteks kohalikud peatused tuleksid. See on puhas kohalike initsiatiiv, et Rail Balticule tulevad kohalikud peatused. Pärnumaale viis.

Ja kuni Pärnu sillani välja. Usun, et seda uut silda ehitatakse paljude erakondade koostöös, nende hulgas Isamaa. Ega ümbrike avamisega (Pärnu kolmanda silla projekteerimis- ja ehitushanke pakkumused avati eile, toim) saa midagi valmis, vaid sellega luuakse eeldused, et saab hakata ehitama. Ja et riik täidaks oma kokkulepitud lubaduse, see töö on kõik jätkuvalt ees.

Metsoja: Üheskoos Pärnumaa eest seismine seisneb tihti selleski, et vaidleme. Viimaks on küsimus selles, et isegi kui jääme teatud asjades eri meelt, ollakse mingis kohas ollakse vait. See on poliitikas väga suur väärtus. Teame, et meil on erimeelsused olnud Pärnu lennujaama asjus, kuid ometi on see valmis. Meil on jätkuvalt erimeelsused Rail Balticu suhtes ja alati ei lähe ka parteide vahelt see liin, vaid partei sees. Üks näiteks ütleb, et see on ebamõistlik, teine vastupidi. Seda tasakaalu on vaja otsida iga päev. Mis peamine, seda tööd ei tohi jätta tegemata ja arvata, et kunagi saabub aeg, mil kõik saadikud eri erakondadest istuvad ühe laua taha. Seda ilmselgelt ei juhtu või kui juhtub, peab olema mingi teistsugune riigikorralduslik vorm.