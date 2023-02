Niidupargi pere tähistab topeltjuubelit

PKHK direktor Riina Müürsepp nendib, et Niidupargis pole koolil enam kuskile kasvada, sest ajast, mil ta osales nurgakivi panekul esimesele ehk A-korpusele on selle kõrvale kerkinud mitu õppehoonet. Ajaga kaasas käies on uus õppesuund tuuleenergia, esialgu täiendus-, hiljem töökohapõhise koolitusena.

“Kolm vaala, millele meie kool tugineb, on esiteks õppijad, sest kui neid ei oleks, mida me siin siis nende majade ja õpetajatega teeksime?” küsib 1. juulist 2005 seda kooli juhtinud Müürsepp. “Teiseks on õpetajad, kes annavad keskhariduse omandamise aineid, ja kutseõpetajad, kes on oma ala professionaalid, ja kolmandaks ühised väärtused, mida kanname: koostöö, avatus nii sisse- kui väljapoole ja paindlikkus.”