Sel kolmapäeval üllatas päris paljusid tuntud näitleja Märt Avandi avaldus, et ta on kümme aastat olnud kimpus kokaiinisõltuvusega. Tal on aastate jooksul olnud muidki deemoneid, millest ta on avalikult rääkinud. See oli ootamatu, üllatav, kuid tunnustust vääriv avaldus.