Praegu on maailmas palju ebakõla, mis paneb kahtlema tänapäeva inimese võimes, oskuses ja tahtes elada kooskõlas nii enda, teiste elusolendite kui ümbritseva keskkonnaga. Et mitte kutsuda kunstnikke üles kõike seda negatiivset esile tooma, on selle näituse eesmärk märgata ja leida seda, kus me oskame, tahame, saame olla kooskõlas. Ja kindlasti ka mõtestada enda jaoks, mis on kooskõla, märgivad kuraatorid.