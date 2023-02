Valimissaade ⟩ Peep Peterson ja Gerda Kordemets: Riik peaks valdadele enne pankrotti appi minema

Kordemets: See on riigi küsimus, sest riik oma haldusreformiga on tegelikult selle probleemi algus. Mis asi on omavalitsuse pankrot? Inimesed jäävad ju alles, kohad jäävad alles. Põhimõtteliselt tähendab see, et riik tuleb ja hakkab saneerima. Aga miks siis riik ei või varem appi tulla? Ma ei arva sugugi, et riik peab riigikassast võtma võrgutäie raha ja selle kohale tooma, vaid siin tuleb mõelda ja küsimuseks on säästlikkus. Ärgem lammutagem, sest kunagi peame võib-olla selle kõik tagasi ehitama. Mis lahendus see on, et hakkame kinni panema raamatukogusid, koole ja ei tea mida veel?

Kuidas on võimalik ääremaa inimeste palgataset tõsta?

Peterson: Meil Eestis on suhteliselt vähe palgaleppeid. Äsja sõlmiti palgalepe tervishoius, et õdede palk tõuseb ja arstide palk. Samasuguseid palgaleppeid on vaja mujalgi.

See, et riik kehtestab riigi kultuuritöötajatele kõrge miinimumpalga, ei puuduta absoluutselt näiteks Pärnu või Virtsu või Vändra raamatukogutöötajate palka. Siin tuleks koos tegutseda ja nii, et räägime kogu riigist. Toome osapooled lepingusse ja ütleme, et see on kollektiivleping, millest allapoole kellelegi maksta ei tohi. Ja kui tekivad finantsprobleemid, siis istutakse koos maha ja lahendatakse need ära. Seda mudelit on sotsiaaldemokraadid ümber Läänemere aktiivselt praktiseerinud ja ka Euroopa Liit ootab, et 80 protsenti inimestest oleks selliste lepetega kaetud.