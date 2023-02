Prokurör ⟩ Korruptsioon pole tehnoülevaatustest veel kadunud

Korruptsioonil on ühiskonnale murendav ja laastav mõju, hägustub piir õige ja vale vahel. Oleme harjunud mõtlema, et korruptiivseid tegusid panevad toime inimesed kõrgetel ametikohtadel. Tegelikult ei ole see üldse nii. Puutume iga päev kokku nii-öelda korruptsiooniohtlike olukordadega. Üks täiesti tavapärane situatsioon, kus võib esineda korruptsioonioht, on sõiduki tehnoülevaatus.



Tehnoülevaatajad kannavad avalikku võimu, nad on ametiisikud. Nad on saanud transpordiametilt töökoha kaudu avalik-õiguslikud volitused ja nad peavad tagama järelevalve, et liikluses osalevad mootorsõidukid vastaksid kehtestatud tehnonõuetele.



Millega on tegu, kui tehnoülevaataja oma ülesandeid täites kas ei näe üldse sõidukit või teadlikult ei kontrolli sõiduki tehnilist olukorda? Või näeb rikkeid ja puudusi, aga jätab need tähelepanuta ja seetõttu on sõidukite tehniline seisundi kindlaks tegemata? Võib tunduda, et tegemist on pisirikkumisega, kuid tegelikult pannakse toime kuritegu. Tegu on peitkuritegevusega, mida on raske avastada.