Repliik ⟩ Riigikokku pürgijad. Võta üks ja viska teist?

Kuigi viimane saade on veel salvestamata, ütlen juba nüüd kindla veendumusega: erakondadel ja kandidaatidel on väga suur vahe. Põgusa pooletunnise usutluse järel saab selgeks seegi, kes päriselt Toompeale tööle minna tahaks, kes on kaasas muul põhjusel. Häälest ja jutulõnga veeremisest on tajutav, millistesse erakonna lubadustesse kandidaat usub, mis jätab ta külmaks.