Kihnu käsitöömeister pärjati pärandihoidja tiitliga

Kevade hakul 80aastaseks saav Vesik tegi oma elu esimesed käised 14aastaselt. Iseõppinud käsitöömeister tõdes, et pärast seitsmenda klassi lõpetamist teda veel tööle ei võetud. Noor naine pühendas end sestsaadik käsitööle, mille võtted on ta kõik omal käel selgeks saanud. Tõsi küll, kudumist nägi ta ka vahel ema pealt, kuid mis tema lemmikut – tikkimist – puudutab, on oskused kõik olnud oma teha. “Kõike, mida nägin, tahtsin järgi teha,” rääkis Elvi, kes on enda sõnutsi proovinud igasugu käsitöövõtteid ja sugugi mitte ainult Kihnu asju.