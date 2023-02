Galerii ⟩ Joosep Järvesaar: Teadsin Eesti Laulu finaali tulemust ette

Noorte esimesed küsimused puudutasid just Eesti Laulu. Bedwettersi valmistumine Eesti Lauluks algas Järvesaare sõnutsi juba mitu kuud varem, kui nad said teada, et olid demovoorust edasi pääsenud. “Ma pidin tagasi laulutundidesse minema ning me hakkasime kohe videot tegema ja mõtlema, mida laivis teha. Hästi teguderohke periood oli,” avaldas ta noortele.