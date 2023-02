Valimissaade ⟩ Rohepööre on imelihtne

Miks Rohelised riigikokku pürgivad? Olgem ausad, erakondade reitingud praegu edu ei näita.

Mina ise arvan, et Rohelisi on riigikokku väga vaja. Oleme justkui tasakaalustav jõud, sest vasakliberaalsust on üsna vähe.

Ma ise aktiveerusin sellepärast, et keskkonnakaitset ja loodushoidu leiab küll valimisprogrammides ja sõnavõttudes, aga kui tegudeks läheb, tehakse ikka pigem keskkonnavaenulikud otsused. Ehk Rohelised lähevad justkui seda loodusehäält riigikokku viima, et ei saaks loodusest üle sõita.

Kellega teil suurerakondades ühiseid vaateid on?

Sotsid on tegelikult peamised. Oleme maailmavaadetelt üsna sarnased vasakliberaalsel poolel. Keskerakond on samuti üsna lähedal ja valimiskompasski näitas, et ennemini vasakpoolsem. Kuid nad on konservatiivsemad, aga meie pigem hästi liberaalsed.

Milline on Roheliste põhisõnum?

Meie jaoks on inimene tähtsam kui majanduskasv. Et iga otsus, mida me teeme, lähtub keskkonnahoiust, olgu see siis majandus, haridus, transport või ükskõik mis valdkond. Keskkonnast rääkides tahaksime metsaraiete mahu pooleks lüüa, et raiutaks poole vähem, mindaks üle püsimetsandusele (püsimetsandus on metsa valikraietega majandamise viis, kus kasvatatakse kasvukohale omaseid puuliike, toim).