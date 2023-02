Mirdil ilmus uus album “Ma hingan”

Suuremas osas on tegemist uute omaloominguliste lugudega, mis on pärit Mirdi liikmete Piret Lilleste ja Karel Tohvi sulest. Veel leiab albumilt algupärase folgi töötlusi ja paar üldtuntud lugu täiesti uues kuues (Gunnar Grapsi “Valgus” ja Eeva Talsi, Aapo Ilvese “Maailm heliseb”). Mirdi uuel albumil on kaks üllatuskülalistki: Laura Junson (“Laululind”) ja Marek Talts (“Maa põleb”).

“Albumile hingasime laule nii armastusest, emakesest maast, loodusest tervikuna kui sellest, et iga muutus, mida tunneme vajavat, on meie enda kätes,” iseloomustas ansambli laulja ja loominguline juht Piret Lilleste vastset albumit.

Nimilugu “Ma hingan” on kummardus meie armsale planeedile Maa, sest inimese iga hingetõmme saab looduse vägevusest oma esmase jõu. Kui loos “Maa põleb” osutame üsna jõuliselt sellele, kuidas inimene kulutab ja hävitab enda elukeskkonda, siis “Ma hingan” tõdeb, et emake maa aitab meil kõigest hoolimata hingata ja end siin hoituna tunda.

Karel Tohv avaldas, et kuna tegemist on tema esimeste omaloominguliste laulude ning ka esimeste töötluste ja kaveritega, on ta otsinud oma stiili, katsetades enda muusikalisi teadmisi harmoonia ja rütmika kohta. Tavaliselt tuleb talle esimesena pähe meloodia ja alles pärast seda hakkab mõtlema, millest see lugu võiks üldse rääkida. Laulusõnade kirjutamisel on Tohvi abistanud elukaaslane Karoliina Palango.