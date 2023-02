Loodusfotograafile avanes põhjanaabrite juures kurb vaatepilt

Sama moodi nagu eelmistel aastatel, veetsin tänavugi veebruaris mõne päeva Põhja-Soomes Kuusamo ümbruses. Lund on seal tavapäraselt palju, keskmiselt üle poole meetri, kuid pidevalt võimutsev nullilähedane temperatuur ühes tugevate tuulepuhangutega on viinud puudelt sinna kogunenud lume.

Liikuda on sealsel lumisel maastikul räätsade ja matkasuuskadeta seega keeruline ning kui tükkida mõnda sügavamasse metsa, mis võib omajagu aega ja pidevat kaalutlemist nõuda, võtab see paik enamasti vastu vaikusega. Ei ole näha silkamas metskitsi, põtru on vähe ja rebaseid kohtab harva: seda kõike paksu lume tõttu. Ei ole seal sulelistest ka porre, puukoristajaid või pöialpoisse. Salutihased puuduvad Soome metsadest sootuks. See asetab meie talvise, küllaltki linnuvaese aja täiesti uude valgusse.