“Väga tore on olla taas kodus Pärnus, ei taha siit kuhugi kunagi ära minna,” alustas särasilmselt Tatter, kes siit pärit. “Te tahate kindlasti küsida, miks me selle filmi ette võtsime. Hästi palju on olnud juttu sellest, et uus ekraniseering ja uuesti tegemine. Ma arvan, et paljud teist on, nagu meiegi, lugenud Juhan Smuuli “Muhu monolooge” ja see materjal on nii hea, et me ei saanud seda tegemata jätta.”