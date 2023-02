VIDEO ⟩ Pärnu võrkpalliklubi lõpetas põhiturniiri publikurekordiga

Paraku ei suutnud selle hooaja rekordpublik päästa 0:3 kaotusest Selver/TalTechile. Põnevust jagus vaid teise geimi, kus Pärnu võrkpalliklubi teenis 23 silma. Esimeses said Toomas Jasmini hoolealused 15 ja kolmandas 14 punkti.

Ilma Tony Tammiksaare ja Hindrek Pulgata pallinud Pärnul oli nii nigelam vastuvõtuprotsent (34 vs. 44) kui rünnak (49 vs. 64). Statistikast vaatab veel vastu harvanähtav tõsiasi, et suvepealinlased ei löönud ühtki pallinguässa, Selver teenis serviga viis punkti. Blokis jäädi alla 6:11.