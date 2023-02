Miks on riigikogus 101 liiget? Miks mitte 51 või 71? Vastab ühiskonnaõpetaja

Miks on riigikogus 101 saadikut, mitte 51 või 71?

Riigikogu valimised on justkui midagi imelihtsat: kirjutad eelvalimistel või valimispäeval sedelile meelepärase kandidaadi numbri ja valimisõhtu lõpuks saad teada, kas ta osutus parlamenti valituks või kui palju kohti saab riigikogu saalis tema erakond. Aga ikka ja jälle tekib valijal küsimus, miks üks või teine asi on just nii- või naamoodi reeglitesse kirjutatud.