GALERIID ⟩ Raskel Tartu maratonil mahtus Pärnumaalt 500 sekka 19 suusasõpra

Mis siis debüüdist meelde jäi? “Eelkõige see, et mul on kehv suusakoordinatsioon: panin viis korda matsu!” naeris Fosti. “Peaksin rohkem laskumisi harjutama, et kukkumisi vältida. Ühel neist sain isegi nina veriseks. Samal ajal mulle meeldis, et rada oli raske: kuna paljudel pidamist polnud, läksin tõusudel sadadest inimestest mööda. Alustasin umbes 2000. kohalt ja tõusin 500 peale.”