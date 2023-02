Silvia Paluoja ⟩ Lubadused klantspaberil

Kuhu jõuab nelja eeloleva aastaga elukallidus, pole ennustatav isegi kohvipaksu pealt. Aga eakad moodustavad vastutustundliku valijaskonna ja neile, kes veel kodus hakkama saavad, võib ju lubada, et hooldekodu koht on kättesaadav pensioni eest, nii et pensionäride tulevik on kindlates kätes.