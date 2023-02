Mait Kaup ⟩ Järsud otsused metsanduses võivad osutuda ohtlikuks

Metsandus on nagu muud valusad teemad (energeetika, julgeolek, inimeste toimetulek) enne valimisi taas päevakorral. Arvamusi on palju. Kindlasti on asju, mida metsa majandamises annaks paremini teha, kuid nüüd on ette valmistatud järsud otsused, mida peegeldab metsanduse uus arengukava. MAKi mõju metsa heaolule ja elurikkusele on hinnatud erinevalt, kuid kindlasti mõjub see negatiivselt majandusele ja töökohtadele, mida metsa- ja puidusektor pakub.