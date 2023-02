Galerii ⟩ Vastlapäev pani Munamäe kihama

Kui kunagi lasti vastlaliugu selleks, et kindlustada hea linasaak, siis tänapäeval on vastlapäev aeg, mil nautida üheskoos talverõõme, kui ilmataat on armuline olnud ega ole lumega koonerdanud. Tänavugi tundus vastlaliu laskmine Pärnu laiuskraadil veel nädal tagasi võimatu missioonina, aga viimastel päevadel maha sadanud lumevaip on kelgutamiseks ideaalne.