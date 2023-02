Pildid ⟩ Pärnu päästja pärast Türgis nähtut: Eestis on elu lill

Irmann rääkis, et enne minekut ei osanud ta ettegi kujutada, mis teda kohapeal ees ootab. Teada oli vaid, et missioon võib kesta kaks nädalat. “Lähedased ikka muretsesid, aga tuli minna,” tõdes pärnakas.

Eesti pidi päästjate Türki lennutamiseks tellima suure lennuki Saksamaalt, et mahutada sinna kogu päästemeeskond ja 14 tonni varustust. See on ka põhjus, miks Eestist võtab võõrsile appiminek veidi kauem aega kui riikidest, millel sellised lennukid omal olemas. Teisalt on eestlased selliste juhtumite puhul väga organiseeritud ega hüppa, pea ees, tundmatusse, mida kohapeal võis ülejäänud riikide päästemeeskondade puhul täheldada.