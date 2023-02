Loodus mattus taas lumme ja ehk kauemaks kui mõneks päevaks. Kaetud said maapind ja mõnes metsas puutüvedki. Rajakaamerat kontrollides avastasin, et seegi oli paksus lumes ja ootas väljakaevamist. Et olin paar päeva eemal olnud, kuulasin kohalike seas maad, et end ümbritsevaga kiirkorras kurssi viia. Naabrimees osutas lähedal laiuvale põllule, kus paistsid tumedad tombud.