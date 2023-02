Puid langetavatele linnakobrastele terendab surm

Pärnu linnavalitsus on kahel korral tellinud kobraste näritud puude langetamise. Neid on maha võetud kümmekond. Veel närimata tüved kaeti võrguga.

Läinud neljapäeval vaatas linnavalitsuse haljastuse peaspetsialist Maire Akkermann ala üle ja paistis, et võrgud täidavad oma ülesannet: nendele puudele pole koprad hambaid taha ajanud. Ilmselt elutseb seal üks pesakond, kes langetab agaralt ka võsa ja on endale urge ehitanud. Näha oli mitu uruauku, urupealseid vajumisi ja värskeid tegutsemisjälgi. Pesakuhilat ega paisu ei paistnud, kuid see võib olla ehitatud mõne truubi sisse.