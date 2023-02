Valimissaade ⟩ Andrei Korobeinik ja Varje Tipp: Peame andma omavalitsustele rohkem vabadust

Korobeinik: Kui ühiskonnas on võib-olla tekkinud arusaam, et Keskerakond võtab raha rikastelt ja jagab vaestele, siis nii see kindlasti ei ole. Tõsi, et kui Keskerakond pärast pikka pausi võimule tuli, hakkas esimese asjana pensione erakorraliselt tõstma. Selleta vahe keskmise pensioni ja keskmise palga vahel vaid kasvab. Kui sajandi algul oli keskmine pension keskmisest palgast 40 protsenti, siis praegu on kolmandik. Eesti pensionärid on OECD riikide seas ühed vaesemad. Kindlasti pole see ühiskond, kus kõik võidavad, vaid et Eestis on kehvem elada.

Meie panustame majanduskasvule. Kuigi Eestis on rekordinflatsioon, mis sisuliselt on praeguse valitsuse rumaluse maks. Me võime rääkida, et Ukrainas käib sõda, ja nii see tõepoolest on, aga Euroopas on sellele väga erinevalt reageeritud. Kui teised riigid suunavad oma ettevõtjate abistamiseks arvestatava protsendi SKTst, siis Eesti seda ei tee. See on väga vale. Kui sa pead kajastama oma toodangu hinnas kallist elektrit ja muid kulusid, on selge, et sinu toodang läheb kallimaks. Vähe sellest, et kohalikud hinnad tõusevad, pole sinu toodang turgudel ekspordivõimeline. Tehased lähevad kinni, inimesed kaotavad töö. See on ainult esimene samm selles pikas kurvas reas ja kui Keskerakond tuleb võimule, teeme sellele kindlasti lõpu.

Kuidas vaatate regionaalpoliitikale? Tallinna ja Tartu kõrval peetakse Pärnumaad ääremaaks.