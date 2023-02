Iseendast hoolimine ja aktsepteerimine sellisena nagu oled, on tähtis. See mängib olulist rolli inimese heaolus. Sageli isegi öeldakse, et teiste armastamiseks tuleb esmalt armastada iseennast. Selle puudumisel võib inimene hakata seda otsima teistelt, et tunda ennast väärilisena.